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Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

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16:39   22 Января 2020
Россия

Российские ученые приступили к разработке вакцины от нового типа коронавируса

Российские ученые приступили к разработке вакцины от нового типа коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России началась разработка вакцины от нового типа коронавируса из Китая.

По имеющейся информации, количество инфицированных новым типом коронавируса достигает 440 человек. Девять человек умерли в результате заболевания. Вирус уже вышел за пределы Китая, случаи заражения отмечают в Японии, Таиланде и США.

«Да, разработка вакцины, конечно, ведется. Каждый раз, когда мы имеем последовательность (вируса), мы начинаем немедленно разработку вакцины», — отметила Попова.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане. Главные симптомы пневмонии – высокая температура и сильный кашель. Большинство случаев заражения были так или иначе связаны с уже закрытым морским рынком, на котором продавались морепродукты из Южного Китая. Большинство лиц, заразившихся новым типом пневмонии – мужского пола.

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Автор: Роман Самойлов
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