Российские ученые приступили к разработке вакцины от нового типа коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России началась разработка вакцины от нового типа коронавируса из Китая.

По имеющейся информации, количество инфицированных новым типом коронавируса достигает 440 человек. Девять человек умерли в результате заболевания. Вирус уже вышел за пределы Китая, случаи заражения отмечают в Японии, Таиланде и США.

«Да, разработка вакцины, конечно, ведется. Каждый раз, когда мы имеем последовательность (вируса), мы начинаем немедленно разработку вакцины», — отметила Попова.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане. Главные симптомы пневмонии – высокая температура и сильный кашель. Большинство случаев заражения были так или иначе связаны с уже закрытым морским рынком, на котором продавались морепродукты из Южного Китая. Большинство лиц, заразившихся новым типом пневмонии – мужского пола.