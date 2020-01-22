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Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
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16:53   22 Января 2020
Россия

Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Житель Санкт-Петербурга Павел продает подаренные президентом России Владимиром Путиным часы за 22 миллиона рублей. Необычное объявление о продаже появилось на платформе Avito в среду, 22 января. 

Россиянин получил швейцарские часы фирмы Certina от главы государства в 2001 году, когда был членом экипажа первой атомной подводной лодки, построенной после распада СССР.

Отмечается, что часы были выпущены эксклюзивной партией. Корпус и браслет изделия сделаны из титана, а на обратной стороне находится оригинальная гравировка президента России в виде двуглавого орла. 

По словам петербуржца, за 19 лет он носил подарок всего несколько месяцев. Как доказательство подлинности часов он готов предоставить их документы и эксклюзивные фото подводной лодки. 

Ранее на портале Avito было выставлено объявление о продаже визитки президента Путина за два миллиона рублей. На ней была напечатана должность российского лидера, которую он занимал с 1991 по 1996 год — глава комитета по внешним связям мэрии Петербурга. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #петербуржец

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