ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

Глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж продолжит сотрудничать с Турцией несмотря на недовольство ливийских граждан иностранным вмешательством в страну. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Союзная Турция признает легитимность нашего правительства, а заключенные с ней договоренности помогают нам защитить себя и мечту о демократическом государстве», — заявил Саррадж.

При этом большинство населения страны выступает резко против турецкого вмешательства во внутренние дела североафриканского государства. Отмечается, что граждане расценили союзничество Сарраджа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как предательство национальных интересов: просматриваются параллели с временами османского колониализма.

Конференция в Берлине по поводу ситуации в Ливии лишь усугубила конфликт: ливийским представителям практически не давали слова. На встречу не был приглашен глава Палаты представителей Ливии, представляющий единственный легитимный орган власти в стране. По итогам конференции, ливийцам было предложено разбираться со своим конфликтом самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт обвинил Германию в попытках реализовать свои финансовые интересы в Ливии с помощью проведенной в немецкой столице конференции.