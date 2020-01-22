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Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

 ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев
17:16   22 Января 2020
Весь мир

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

Глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж продолжит сотрудничать с Турцией несмотря на недовольство ливийских граждан иностранным вмешательством в страну. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Союзная Турция признает легитимность нашего правительства, а заключенные с ней договоренности помогают нам защитить себя и мечту о демократическом государстве», — заявил Саррадж.

При этом большинство населения страны выступает резко против турецкого вмешательства во внутренние дела североафриканского государства. Отмечается, что граждане расценили союзничество Сарраджа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как предательство национальных интересов: просматриваются параллели с временами османского колониализма.

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

Конференция в Берлине по поводу ситуации в Ливии лишь усугубила конфликт: ливийским представителям практически не давали слова. На встречу не был приглашен глава Палаты представителей Ливии, представляющий единственный легитимный орган власти в стране. По итогам конференции, ливийцам было предложено разбираться со своим конфликтом самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт обвинил Германию в попытках реализовать свои финансовые интересы в Ливии с помощью проведенной в немецкой столице конференции.

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #ливия #новости #общество #весь мир

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