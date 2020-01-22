Депутат от КПРФ Пономарев рассказал о старой Конституции и удивился новым министрам

Корреспондент «Политики сегодня» побеседовала с депутатом Госдумы от фракции КПРФ Алексеем Пономаревым насчет разных версий главного закона нашей страны, а также об обновлении российского правительства.

Советская vs Российская Конституция

Парламентарий напомнил, что в 1993 году коммунисты разработали альтернативный вариант Конституции. Однако они были в меньшинстве, поэтому пришлось принимать тот документ, который действует по сей день. По его мнению, советский главный закон «был для народа», в отличие от нынешнего.

«Я читал и ту Конституцию, и знал ее, и Конституцию, которая сейчас действует, и знаю ее. Хочу сказать, что эта Конституция [действующая] написана не для народа, а та [советская] для народа. И насчет трудоустройства, и все там четко было прописано», — заметил депутат Пономарев.

Что касается поправок, то во фракции КПРФ их еще не обсуждали.

Обновление кабмина

Парламентарий поприветствовал переназначение Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, которые сохранили свои должности — глава Минобороны и министр иностранных дел соответственно.

«Я считаю, что министр обороны Шойгу Сергей Кужугетович — нормальный министр. Я его лично знаю, мы с ним в таких, дружеских отношениях. Это первое. Второе. Очень хорошо знаю Лаврова — министр иностранных дел — замечательный», — поделился коммунист.

Корреспондент «Политики сегодня» показала собеседнику резонансное фото нового главы Министерства культуры РФ Ольги Любимовой. Там она запечатлена в футболке с ненормативной лексикой. Депутат рассмеялся и признался что у него плохо со зрением — надписи он не увидел. Тогда корреспондент зачитала надпись вслух:

«Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите.. сами понимаете куда».

Парламентария это повергло в шок, он усомнился в умственных способностях нового министра культуры.