Депутат Новиков назвал убийство Сулеймани актом государственного терроризма США

Три миллиона долларов за голову президента США Дональда Трампа пообещал выплатить депутат парламента Ирана Ахмад Хамзе, выступив с резкой критикой американской внешней политики.

«Мы выплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову», — цитирует парламентария Isna News.

Награда внушительная даже по меркам США, однако не сравнится с щедрым предложением государственного телевидения Ирана, которые 5 января пообещало 80 миллионов долларов за голову главы Белого дома. На ТВ граждан исламской республики призвали выделить по доллару, чтобы собрать сумму, равную количеству населения Ирана.

Несмотря на патетику и эмоциональность заявления иранского парламентария, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что убийство командира спецподразделения «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской Революции Касема Сулеймани стало последней каплей. Иран больше не готов терпеть давление США на Ближнем Востоке.

«Убийство Сулеймани было квинтэссенцией, которая символизировала, что США не собираются выполнять никакие правила игры, выдавая себя за самое цивилизованное государство в мире, которое может диктовать другим демократические нормы. Оно оказывается абсолютно не демократическим и совершает акт стопроцентный акт государственного терроризма в отношении государства-члена ООН», — заметил Новиков.

Обещание иранского парламентария собеседник агентства склонен расценивать, как «эпизод информационной войны» между Ираном и США, однако в вопросе урегулирования мяч на стороне Вашингтона, считает он.

«Тегеран в обострении ситуации не заинтересован и очень разумно проводит политику для того, чтобы избежать эскалации конфликта», — заключил Новиков.

Убийство Сулеймани повлекло за собой череду трагических событий. 8 января ПВО Ирана сбили Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Погибли 176 человек. Признав ошибку из-за человеческого фактора, Тегеран заявил, что ее спровоцировал «авантюризм» США. В ночь перед этим Иран нанес ракетный удар по военным объектам американцев на территории Ирака. Позже Пентагон признал, что в результате иранских ударов пострадали 11 граждан США.