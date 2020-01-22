Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле в настоящее время не запланирована, сообщили в офисе президента Украины.

«Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, в настоящее время не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.

23-24 января в Израиле пройдут памятные мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Президенты Украины и РФ общались лично только один раз – 9 декабря 2019 года в Париже, на саммите лидеров "Нормандской четверки". В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".