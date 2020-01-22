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Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

 ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев
16:22   22 Января 2020
Весь мир

Рухани заверил, что Иран не будет стремиться к созданию ядерного оружия

Рухани заверил, что Иран не будет стремиться к созданию ядерного оружия

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна не будет стремиться к созданию ядерного оружия. По словам лидера, в этом вопросе позиция по ядерной сделке не имеет большого значения.

«Иран никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия, с ядерной сделкой или без нее», — отметил Рухани.

В Иране заявили о приостановке своих обязательств по СВПД после отказа Соединенных Штатов от этой договоренности. Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как по личному приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Сулеймани не предъявлялись никакие обвинения, дело не подавалось в Международный суд.

Жители Ближнего Востока выходят на демонстрации и требуют, чтобы американский контингент покинул регион. Все чаще люди вспоминают старый политический лозунг «Янки, гоу хом». Военные аналитики и эксперты сходятся во мнении, что США следует покинуть регион.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #иран #трамп #президент #ядерное оружие #рухани #ядерная сделка

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