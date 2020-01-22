Рухани заверил, что Иран не будет стремиться к созданию ядерного оружия

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна не будет стремиться к созданию ядерного оружия. По словам лидера, в этом вопросе позиция по ядерной сделке не имеет большого значения.

«Иран никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия, с ядерной сделкой или без нее», — отметил Рухани.

В Иране заявили о приостановке своих обязательств по СВПД после отказа Соединенных Штатов от этой договоренности. Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как по личному приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Сулеймани не предъявлялись никакие обвинения, дело не подавалось в Международный суд.

Жители Ближнего Востока выходят на демонстрации и требуют, чтобы американский контингент покинул регион. Все чаще люди вспоминают старый политический лозунг «Янки, гоу хом». Военные аналитики и эксперты сходятся во мнении, что США следует покинуть регион.