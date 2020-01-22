Трамп назвал розыгрышем процесс импичмента против него

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал импичмент против него «розыгрышем» и заявил, что уверен в сенате. Об этом стало известно в среду, 22 января.

Слушания по поводу импичмента против Трампа начались в сенате США во вторник, 21 января. Президент Америки при этом заявил, что в сенате «отличные люди», а «трюки с импичментом» — это «низкие розыгрыши».

«Посмотрите, что говорит конгрессмен Ал Грин, который сказал, что единственный способ с помощью которого они [демократы — ред.] могут выиграть — это подвергнуть меня импичменту», — напомнил Трамп.

Глава государства отметил, что Грину не следовало так говорить, однако «он сказал так, как думает».

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Штатов, кому объявили импичмент. Его судьбу должен решить Сенат, большинство членов которого являются сторонниками действующего главы государства.

Ранее Палата представителей США официально обвинила Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.