Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

 ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев
Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

 ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев
16:33   22 Января 2020
Россия

Трамп назвал розыгрышем процесс импичмента против него

Трамп назвал розыгрышем процесс импичмента против него

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал импичмент против него «розыгрышем» и заявил, что уверен в сенате. Об этом стало известно в среду, 22 января. 

Слушания по поводу импичмента против Трампа начались в сенате США во вторник, 21 января. Президент Америки при этом заявил, что в сенате «отличные люди», а «трюки с импичментом» — это «низкие розыгрыши». 

«Посмотрите, что говорит конгрессмен Ал Грин, который сказал, что единственный способ с помощью которого они [демократы — ред.] могут выиграть — это подвергнуть меня импичменту», — напомнил Трамп. 

Глава государства отметил, что Грину не следовало так говорить, однако «он сказал так, как думает».

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Штатов, кому объявили импичмент. Его судьбу должен решить Сенат, большинство членов которого являются сторонниками действующего главы государства.

Ранее Палата представителей США официально обвинила Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #трамп #общество #весь мир #импичмент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...