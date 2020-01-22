Нулевую инфляцию зафиксировали специалисты Росстата за минувшую неделю. По данным ведомства, с 14 по 20 января инфляция оказалась на уровне нуля. На позапрошлой неделе показатель составил 0,1 процента.

В ведомстве отмечают, что с 1 января 2020 года потребительские цены выросли на 0,4 процента. По данным на понедельник, 20 января, уровень инфляции составил 2,6 процента в годовом выражении.

Уточняется, что специалисты Росстата производили расчеты с использованием среднесуточных данных за этот и прошедший год на аналогичные даты.