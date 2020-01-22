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Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
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16:24   22 Января 2020
Россия

Нулевую инфляцию зафиксировали специалисты Росстата за минувшую неделю

Нулевую инфляцию зафиксировали специалисты Росстата за минувшую неделю

Нулевую инфляцию зафиксировали специалисты Росстата за минувшую неделю. По данным ведомства, с 14 по 20 января инфляция оказалась на уровне нуля. На позапрошлой неделе показатель составил 0,1 процента. 

В ведомстве отмечают, что с 1 января 2020 года потребительские цены выросли на 0,4 процента. По данным на понедельник, 20 января, уровень инфляции составил 2,6 процента в годовом выражении. 

Уточняется, что специалисты Росстата производили расчеты с использованием среднесуточных данных за этот и прошедший год на аналогичные даты.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #инфляция #росстат

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