«Новая газета» на федеральном уровне занимается шантажом и остается безнаказанной

Главный редактор и сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов занимается шантажом тех, против кого направлены «разоблачающие» материалы издания. Подтверждения этому факту недавно появились в сети. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что с преступными действиями «Новой газеты» необходимо бороться на законодательном уровне. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что «Новая газета» зарабатывает большие деньги на публикациях своих «расследований» и компроматов. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало интервью с человеком, которое долгое время сотрудничал с изданием. Источник сообщил, что цена за публикацию в «Новой газете» четко оговорена, для «своих» Муратов предлагает приятные скидки. Теперь же выясняется, что главный редактор буквально вымогает деньги у потенциальных жертв расследований «самого независимого издания России».

Общественный деятель Александр Малькевич считает, что профессиональное сообщество должно принять меры к преступной деятельности «Новой газеты».

«Проблема в том, что шантаж журналистами своих героев — это проблема, которая качественно не отрегулирована в российском правовом поле. Вероятно, что комитету Госдумы по информационной политике, Союзу журналистов России, коллегии по жалобам на прессу, Совету по правам человека, в котором тоже довольно сильная комиссия по СМИ, стоит собраться, например, на площадке ОП РФ и обсудить этот законодательный пробел», — заявил журналист.

Малькевич рассказал, что в 2018 и 2019 годах имели место случаи, когда бизнесмены небольших городов подавали жалобу в полицию и сообщали о «журналистах», который вымогают у них деньги за «информационное обслуживание». Только вот это обслуживание велось не на добровольной основе, а с помощью шантажа и угроз. Если бы бизнесмены не согласились на условия вымогателей, против их предприятий начались бы массивные информационные кампании.

Малькевич заявил, что в регионах за это привлекают журналистов к уголовной ответственности, но на федеральном уровне подобных случаев не было.

«То есть региональные СМИ могут приструнить, а издания федерального уровня, коим является «Новая газета», — нет. Это неправильно. Я считаю, должны быть единые, четкие и понятные правила для всех», — заключил общественный деятель.

Малькевич уверен, что в законе сейчас много «лазеек», через которые свою противозаконную деятельность осуществляют такие издания, как «Новая газета».