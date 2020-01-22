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Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

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 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

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16:18   22 Января 2020
Россия

Милонов предложил привлечь Вишневского к ответственности за пропаганду терроризма

Милонов предложил привлечь Вишневского к ответственности за пропаганду терроризма

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что парламентарий Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский должен понести уголовную ответственность за поддержку террористов.

Об этом Милонов рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. Депутат уверен, что действия Вишневского противозаконны: тот поддерживал фигурантов уголовного дела запрещенной в РФ организации «Сеть», уходя от ответственности с помощью депутатского мандата.

«Это уже вопрос для Следственного комитета и прокуратуры — тут пора возбуждать уголовное дело и привлекать Вишневского к ответственности за пропаганду терроризма», — заявил Милонов.

Напомним, участники организации «Сеть»* подозреваются в участии в террористическом сообществе с целью совершить теракты в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии, чтобы спровоцировать массовые беспорядки в стране. 17 января организацию включили в список признанных террористическими и запрещенных в России.

12 января в петербургском штабе партии «Яблоко» открылась выставка, посвященная делу «Сети»*, а также прошло собрание поддерживающих фигурантов этого дела. В нем активно участвовал депутат ЗакСа Вишневский, в связи с чем издание «Невские новости» направило заявление в прокуратуру, усмотрев в действиях парламентария «публичное оправдание терроризма».

*признана судом террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #милонов #новости #общество

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