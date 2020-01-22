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 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

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16:10   22 Января 2020
Россия

Глава Роспотребнадзора заявила о минимальном риске от нового коронавируса

Глава Роспотребнадзора заявила о минимальном риске от нового коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опасность от нового коронавируса, выявленного в Китае, на сегодняшний день остается минимальной. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости. 

По словам Поповой, ведомство с 31 декабря усилило санитарно-карантинный контроль. Она также уточнила, что опасность для россиян минимизирована полностью, поэтому риск заражения остается крайне мал. 

Глава Роспотребнадзора добавила, что у медиков есть своя тест-система, которая помогает диагностировать болезнь. 

«Мы усилили контроль на границе, на всех 200 с лишним пунктах пропуска ведется усиленный контроль», — рассказала Попова.

Кроме этого, были разработаны специальные методические рекомендации для медицинских работников под ситуации по дезинфекции. Работа по выявлению больных продолжается и не останавливается ни на секунду, заверила глава ведомства. 

Ранее в Китае сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. По данным экспертов, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Неизвестная болезнь унесла жизни девяти человек.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #вирус #роспотребнадзор #политика #общество #заражение

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