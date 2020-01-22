Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

 ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев
Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

 ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев
15:51   22 Января 2020
Россия

Александр Хинштейн назначен главой комитета по информационной политике Госдумы

Александр Хинштейн назначен главой комитета по информационной политике Госдумы

Российский парламентарий Александр Хинштейн назначен в Госдуме главой комитета по информационной политике информационным технологиям и связи. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании в среду, 22 января. 

Хинштейн представляет в Госдуме фракцию «Единая Россия», ранее он был зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции. До него должность занимал член «Справедливой России» Леонид Левин, которого ранее назначили заместителем главы аппарата правительства РФ, поэтому он был вынужден покинуть пост.

15 января сразу после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Пост главы кабмина занял Михаил Мишустин, Медведева назначили замглавы Совета безопасности РФ. Вечером 21 января стал известен состав нового российского правительства

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #госдума рф #хинштейн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...