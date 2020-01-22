Александр Хинштейн назначен главой комитета по информационной политике Госдумы

Российский парламентарий Александр Хинштейн назначен в Госдуме главой комитета по информационной политике информационным технологиям и связи. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании в среду, 22 января.

Хинштейн представляет в Госдуме фракцию «Единая Россия», ранее он был зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции. До него должность занимал член «Справедливой России» Леонид Левин, которого ранее назначили заместителем главы аппарата правительства РФ, поэтому он был вынужден покинуть пост.

15 января сразу после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Пост главы кабмина занял Михаил Мишустин, Медведева назначили замглавы Совета безопасности РФ. Вечером 21 января стал известен состав нового российского правительства.