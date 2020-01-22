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Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

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16:09   22 Января 2020
Россия

Депутат Говорин считает, что поправки в Конституцию сделают ее более жизнеспособной

Депутат Говорин считает, что поправки в Конституцию сделают ее более жизнеспособной

Предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ абсолютно выверены и правильны, заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Николай Говорин в комментарии «Политике сегодня».

«Я искренне поддерживаю абсолютно все позиции», — подчеркнул он.

Парламентарий заметил, что сейчас существует перекос в балансе исполнительной и законодательной власти. Однако изменения, если их примут, повысят авторитет и роль парламента. 

«Честно говоря, я ожидал, что поправок будет больше. Мне кажется, тот перечень, который сегодня существует, это тот минимум, необходимый для того, чтобы наш главный закон в стране стал более жизнеспособным», — указал собеседник «Политики сегодня».

Депутат Говорин считает, что поправки в Конституцию сделают ее более жизнеспособной

Кроме этого, важно наделить парламентариев в субъектах большими правами и ответственностью.

«Это будет более конструктивно, более правильно и [даст] более эффективное взаимодействие на благо людей, на благо тех целей, которые нам обозначил президент», — пояснил депутат.

Российский глава инициировал изменение Конституции на оглашении послания Федеральному собранию 15 января. Ожидается, что за принятие правок будут голосовать россияне.

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Автор: Анна Манц
#путин #конституция #говорин #правки

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