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Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

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15:49   22 Января 2020
Россия

Путин обещал подумать над строительством «Великой Русской Стены»

Путин обещал подумать над строительством «Великой Русской Стены»

Ученый-археолог из Липецка Александр Бессуднов предложил президенту РФ Владимиру Путину построить «Великую Русскую Стену», проведя ее через четыре региона. Путин обещал подумать над этим.

Археолог предложил возвести  аналог Великой Китайской Стены на Белгородской засечной черте, которая в XVII веке протянулась на 800 километров от Тамбова почти до Харькова, а теперь разделена на регионы.

«Знаете, собрать губернаторов (регионов, через которые проходит Белгородская засечная черта – ред.) несложно, я с коллегами переговорю. Я еще попрошу соответствующие ведомства правительства, которые занимаются внутренним туризмом. По их линии пойдем. Посмотрим, что там можно сделать… Посмотрим, это интересно», — ответил Путин на встрече с жителями Усмани.

Сегодня Путин прибыл с рабочим визитом в Усмань. Президент обсудил с гражданами проблемы демографии, посетил поликлинику, школу и другие соцобъекты.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин

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