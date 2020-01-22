Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, сообщение о приступе опубликовали «не отошедшие от новогодних праздников СМИ».

«Заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — шутит Симоньян.

Источники ИА «Политика сегодня» подтвердили информацию о том, что Маргариту Симоньян госпитализировали в НИИ им.Склифосовского. Причина госпитализации неизвестна.