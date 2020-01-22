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15:43   22 Января 2020
Россия

Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, сообщение о приступе опубликовали «не отошедшие от новогодних праздников СМИ». 

«Заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — шутит Симоньян. 

Источники ИА «Политика сегодня» подтвердили информацию о том, что Маргариту Симоньян госпитализировали в НИИ им.Склифосовского. Причина госпитализации неизвестна. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #симоньян

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