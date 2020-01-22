Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

Российский лидер Владимир Путин назвал создателей так называемых «групп смерти» в социальных сетях уродами. Об этом в среду, 22 января, сообщает ТАСС.

«Откуда такие уроды берутся? <...> Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил — даже не мог себе представить, что такие люди существуют», — сказал глава государства.

Президент России отметил, что за счет усилий правоохранителей влияние на подростков «групп смерти» уменьшилось. Путин также пообещал, что поручит новому министру просвещения Сергею Кравцову продумать введение программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для детей младших и старших классов.

Два года назад Путин заявил, что создатели «групп смерти» подобны убийцам, отметив, что ничем не от них не отличаются. Он также причислил создание подобных групп к преступлению. В июле 2017 года глава государства подписал закон, по которому ужесточалось наказание за склонение к суициду. Преступникам за побуждение к самоубийству грозит от пяти до 10 лет тюрьмы, а если погибли более двух человек — до 15 лет.