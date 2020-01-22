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15:42   22 Января 2020
Россия

Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков

Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что трасса «Таврида» в Крыму может быть полностью построена раньше декабря нынешнего года.

В октябре сообщалось о готовности трассы на 77%. Четырехполосная «Таврида» должна связать Керчь и Севастополь. Контракт на строительство дороги заканчивается в декабре 2020 года: по словам главы Крыма Сергея Аксенова, строительные работы могут быть закончены и раньше, потому что подрядчик «сильный» и «системный». Это второй масштабный инфраструктурный проект после Крымского моста, начатый российскими властями в республике.

Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков

В ноябре Министерство транспорта РФ заявило о скором начале проектирования платной трассы Москва — Казань. Проект стал частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, который должен быть оптимизирован по майскому указу президента страны Владимира Путина. Работы начнутся в этом году с участка между Москвой и Владимиром, а закончить самые востребованные участки маршрута планируется через четыре года.

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Автор: Тимофей Булочкин
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