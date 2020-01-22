Медведев может сосредоточиться на партийной работе

Экс-премьер Дмитрий Медведев по-прежнему остается председателем партии «Единая Россия», напомнил глава фракции ЕР в Государственной думе Сергей Неверов.

Корреспондент «Политики сегодня» поинтересовалась у парламентария, как отставка Медведева скажется на будущем партии. Неверов отметил, что бывший глава кабмина «достаточно активно» выполняет обязанности на посту главы политического объединения.

«У нас есть программа, с которой мы шли на выборы. Исполнение программы курирует председатель партии. Мы будем активно встречаться с избирателями, работать, реализовывать послание президента и указы президента во главе с председателем нашей партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым», — добавил депутат.

Парламентарий также отметил высокое влияние теперь уже замглавы Совбеза России. Он напомнил, что Медведев работал в правительстве, в администрации президента, а также возглавлял Россию с 2008 по 2012 год. Это дало ему огромный опыт, подчеркнул глава фракции.

«Для нас крайне важно реализовать те задачи, которые обозначены президентом… Во главе с председателем партии мы готовы эти вопросы реализовывать», — указал депутат.

По его словам, ушедшее в отставку правительство подготовило базу для достижения обозначенных задач. Вместе с тем, обновление кабмина Неверов назвал «достаточно серьезным».