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15:27   22 Января 2020
Россия

Волонтерство в России стало активно развиваться после Олимпиады в Сочи, отметил Путин

Волонтерство в России стало активно развиваться после Олимпиады в Сочи, отметил Путин

Волонтерство в России стало активно развиваться после Олимпиады в Сочи. Об этом в ходе встречи с общественниками в Липецкой области заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, волонтерское движение в РФ сейчас развито широко и продолжает расти. 

«Я регулярно встречаюсь с волонтерами с 2014 года, с проведения Олимпийских игр в Сочи. Именно тогда пошло [развитие волонтерства] по другим направлениям», — заявил российский лидер. 

Владимир Путин также подчеркнул, что волонтеры особо важны при проведении мероприятий сферы искусства. 

В среду, 22 января, глава государства прибыл в Липецкую область с рабочим визитом. В ходе встречи с региональными общественниками Владимир Путин сделал ряд важных сообщений. Президент заявил, что материнский капитал при рождении первого ребенка можно будет потратить на ипотеку, а также рассказал, что на гранты для региональных проектов в 2020 году дополнительно выделено три миллиарда рублей. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #олимпиада-2014 #олимпиада в сочи

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