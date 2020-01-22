Волонтерство в России стало активно развиваться после Олимпиады в Сочи, отметил Путин

Волонтерство в России стало активно развиваться после Олимпиады в Сочи. Об этом в ходе встречи с общественниками в Липецкой области заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, волонтерское движение в РФ сейчас развито широко и продолжает расти.

«Я регулярно встречаюсь с волонтерами с 2014 года, с проведения Олимпийских игр в Сочи. Именно тогда пошло [развитие волонтерства] по другим направлениям», — заявил российский лидер.

Владимир Путин также подчеркнул, что волонтеры особо важны при проведении мероприятий сферы искусства.

В среду, 22 января, глава государства прибыл в Липецкую область с рабочим визитом. В ходе встречи с региональными общественниками Владимир Путин сделал ряд важных сообщений. Президент заявил, что материнский капитал при рождении первого ребенка можно будет потратить на ипотеку, а также рассказал, что на гранты для региональных проектов в 2020 году дополнительно выделено три миллиарда рублей.