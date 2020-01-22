Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

Прошедшая конференция по Ливии в Берлине – попытка Германии реализовать свои экономические интересы в стране. Такую точку зрения высказал генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт, сообщает Федеральное агентство новостей.

Конференция по вопросам конфликта в Ливии состоялась 19 января в Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Политические деятели продолжают критиковать конференцию после ее завершения. Ахмад Абу Гейт прокомментировал цели, которые преследует Европа в Ливии.

«На протяжении нескольких лет иностранные государства предпринимают шаги по разрешению ливийского кризиса: Франция, Италия и Россия проводили конференции для обсуждения этой проблемы. Однако в последние 5 месяцев Германия проявляет интерес к ливийскому вопросу, поскольку понимает, что существует конкуренция между Францией и Италией за экономическое влияние в Ливии», — заявил политик.

По словам генсека ЛАГ, кризис в Ливии в последнее время нарастает из-за вмешательства Турции. Напомним, что с начала января Турция направляет свои войска в помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, которое поддерживает террористические бандформирования, находящиеся в стране. Турция снабжает боевиков вооружением, боеприпасами и техникой, а также переправляет сирийских боевиков на территорию Ливии.

На конференцию в Берлине 19 января прибыли главы противоборствующих сторон – командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава ПНС Ливии Файез Саррадж. Серьезных подвижек в сторону заключения перемирия не произошло – между сторонами не случилось диалога. Таким образом, договор, составленный Организацией объединенных наций, стал попыткой Запада диктовать Ливии свои условия.

Тем временем в Ливии продолжается режим прекращения огня, который начался в полночь 12 января по инициативе России. Решение также поддержала Турция.