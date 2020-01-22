Население России максимально привито от гриппа

Роспотребнадзор заявил о своем достижении максимального за всю историю России охвата населения прививками против гриппа.

Об этом журналистам сообщила глава управления эпидемиологического надзора ведомства Елена Ежлова. По ее словам, на сегодняшний день в РФ привито более половины от всей численности населения страны — 50,5%, то есть около 74 миллионов человек. Ранее и.о. главы Минздрава Вероника Скворцова предупреждала, что пик заболеваний гриппом в стране начнется в январе 2020 года.

«Это действительно максимальный за всю историю вакцинопрофилактики уровень охвата прививками против гриппа», — заявила Ежлова.

Напомним, в декабре Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. К тому моменту доля вирусов гриппозного характера составляла 8,5% — это низкий показатель. Некритичное повышение эпидемического порога было замечено только в Алтайском крае, Брянской области, республиках Якутии и Марий Эл.