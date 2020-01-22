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15:36   22 Января 2020
Россия

Карасев призвал ужесточить наказание для иноагентов, чтобы не повторить ситуацию на Украине

Карасев призвал ужесточить наказание для иноагентов, чтобы не повторить ситуацию на Украине

Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального признали иноагентом за финансирование организации западными спонсорами. Политолог Владимир Карасев объяснил, чем опасны иноагенты и призвал ужесточить наказание для них .

Политолог Касасев уверен, что в России слишком мягкие меры для «американских партнеров», а сотрудники ФБК должны нести ответственность за свою антироссийскую деятельность.

«Представьте себе ситуацию, когда некие российские структуры финансируют некий американский ФБК, проплачивают митинги против Дональда Трампа, а члены этого ФБК атакуют американских полицей. Слишком гуманное у нас государство. Слишком много демократии мы позволяем подобным врагам общества. Уверен, ФБК в скором времени будет закрыт, а его руководители предстанут перед судом», — поделился размышлениями Карасев в беседе с ФАН.

Политолог напомнил, что произошло на Украине, когда экс-президент Виктор Янукович позволил США вмешаться в политику страны. Карасев выразил надежду, что нарушители политического порядка в РФ получат по заслугам за свою деятельность.

«Американские спецслужбы руководят всеми ключевыми ведомствами Украины. И перспектив выздоровления некогда братской советской республики просто нет. Я надеюсь на самые суровые меры, которые будут применены к так называемому «Фонду борьбы с коррупцией». Работы на лесоповале у нас много. Сибирь ждет», — заключил  Карасев.

В 2019 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники ФБК с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для отмывания этих денег они через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

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Автор: Алина Бранцевич
#навальный #фбк #иноагенты

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