Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального признали иноагентом за финансирование организации западными спонсорами. Политолог Владимир Карасев объяснил, чем опасны иноагенты и призвал ужесточить наказание для них .

Политолог Касасев уверен, что в России слишком мягкие меры для «американских партнеров», а сотрудники ФБК должны нести ответственность за свою антироссийскую деятельность.

«Представьте себе ситуацию, когда некие российские структуры финансируют некий американский ФБК, проплачивают митинги против Дональда Трампа, а члены этого ФБК атакуют американских полицей. Слишком гуманное у нас государство. Слишком много демократии мы позволяем подобным врагам общества. Уверен, ФБК в скором времени будет закрыт, а его руководители предстанут перед судом», — поделился размышлениями Карасев в беседе с ФАН.

Политолог напомнил, что произошло на Украине, когда экс-президент Виктор Янукович позволил США вмешаться в политику страны. Карасев выразил надежду, что нарушители политического порядка в РФ получат по заслугам за свою деятельность.

«Американские спецслужбы руководят всеми ключевыми ведомствами Украины. И перспектив выздоровления некогда братской советской республики просто нет. Я надеюсь на самые суровые меры, которые будут применены к так называемому «Фонду борьбы с коррупцией». Работы на лесоповале у нас много. Сибирь ждет», — заключил Карасев.

В 2019 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники ФБК с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для отмывания этих денег они через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.