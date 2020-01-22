Зыков предупредил россиян, что их данные могут попасть в руки американских спецслужб

Закон о суверенном Рунете необходим жителям России ради защиты их персональных данных. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «ПолитЭкспертом» в среду, 22 января.

Ранее разработчик Telegram Павел Дуров предположил, что Apple может использовать свой сервис для хранения данных iCloud как инструмент для слежки.

По мнению Зыкова, Appl продолжит хранить данные в iCloud. Таким образом опасность останется, будет нарушена тайна личной переписки. Эксперт также напомнил, что компания пообещала бороться с детской порнографией, а значит есть риск, что снимки могут попасть в сеть.

Собеседник ПолитЭксперта» также уверен, что рано или поздно случится публичный скандал, где выяснится, что Apple отправляет интимные фотографии на проверку подрядным организациям.

Так, данные паспорта могут попасть сначала в iCloud, затем в Apple, а в конечном счете американским спецслужбам. В результате исчезнет конфиденциальность переписки. Эксперт также призвал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Viber для передачи личных данных.