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15:02   22 Января 2020
Россия

Три миллиарда рублей выделено на гранты для региональных проектов, сообщил Путин

Три миллиарда рублей выделено на гранты для региональных проектов, сообщил Путин

Три миллиарда рублей дополнительно выделено на гранты для региональных проектов в новом году. Об этом на встрече с общественниками в Липецкой области рассказал президент РФ Владимир Путин.

Руководитель Липецкой областной научной общественной организации «Археолог» Александр Бессуднов спросил главу государства, будут ли в 2020 году выделять дополнительные деньги на региональные конкурсы. По словам Бессуднова, Путин всегда поддерживает такие направления, а в регионах много молодежи, представители которой хотят помогать стране, получая гранты на свои проекты. 

 По словам Путина, Фонд президентских грантов в 2020 году дополнительно направил три миллиарда рублей на софинансирование региональных проектов. 

Три миллиарда рублей выделено на гранты для региональных проектов, сообщил Путин

В среду, 22 января, российский лидер находится в Липецкой области с рабочим визитом. В ходе встречи с региональными общественниками Путин призвал власти пересмотреть состав потребительской корзины и добавить туда больше мяса, рыбы и овощей.

Кроме того, президент сделал ряд важных заявлений. В частности, сообщил, что материнский капитал при рождении первенца можно будет потратить на ипотеку, а также назвал разницу в зарплате руководителей больниц и врачей несправедливой

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #гранты

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