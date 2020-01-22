Три миллиарда рублей выделено на гранты для региональных проектов, сообщил Путин

Три миллиарда рублей дополнительно выделено на гранты для региональных проектов в новом году. Об этом на встрече с общественниками в Липецкой области рассказал президент РФ Владимир Путин.

Руководитель Липецкой областной научной общественной организации «Археолог» Александр Бессуднов спросил главу государства, будут ли в 2020 году выделять дополнительные деньги на региональные конкурсы. По словам Бессуднова, Путин всегда поддерживает такие направления, а в регионах много молодежи, представители которой хотят помогать стране, получая гранты на свои проекты.

По словам Путина, Фонд президентских грантов в 2020 году дополнительно направил три миллиарда рублей на софинансирование региональных проектов.

В среду, 22 января, российский лидер находится в Липецкой области с рабочим визитом. В ходе встречи с региональными общественниками Путин призвал власти пересмотреть состав потребительской корзины и добавить туда больше мяса, рыбы и овощей.

Кроме того, президент сделал ряд важных заявлений. В частности, сообщил, что материнский капитал при рождении первенца можно будет потратить на ипотеку, а также назвал разницу в зарплате руководителей больниц и врачей несправедливой.