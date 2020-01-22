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14:49   22 Января 2020
Россия

Водонаева считает, что ее слова о маткапитале исказили и дискредитировали

Водонаева считает, что ее слова о маткапитале исказили и дискредитировали

Российская телеведущая Алена Водонаева считает, что ее слова о материнском капитале переврали и дискредитировали. Об этом она заявила РИА Новости.

По словам Водонаевой, люди «бросили все силы» на то, чтобы дискредитировать ее фразу и отвлечь внимание от сути. 

«Они концентрируют все внимание лишь на слове "быдло", нагло искажая мои слова и отвлекая людей от главной мысли», — заявила телеведущая.

На этой неделе Водонаева написала пост в Instagram, где раскритиковала выплату материнского капитала на первого ребенка. Ведущая уверена, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона». По ее словам, люди будут рожать детей для того, чтобы заработать на этом деньги. 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала не путать Водонаеву с политиком или экспертом в какой-либо области, а также напомнила, что маткапитал обналичить нельзя. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать телеведущую за оскорбление общества и оштрафовать ее. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #материнский капитал #водонаева

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