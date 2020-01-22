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14:48   22 Января 2020
Ближнее зарубежье

Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

Лидеры независимых профсоюзов государственного предприятия «Львовуголь» голодают второй день из-за долгов по зарплате шахтерам. Об этом в среду, 22 января, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец у себя в Facebook.

«Сейчас продолжается голодовка лидеров Независимого профсоюза горняков Украины в здании Львовской областной государственной администрации», — написал Волынец.

Глава профсоюза также сообщил о бессрочной акции протеста и перекрытии дороги международного значения Львов-Рава-Русская 23 января. Отмечается, что пока шахтерам госпредприятия не выплатят долги по зарплате, митингующие будут проводить демонстрацию.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре прошлого года заявил, что долги по зарплатам шахтеров погашены в полном объеме.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #шахтеры

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