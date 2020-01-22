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14:50   22 Января 2020
Россия

Роспотребнадзор заверил, что заболевших коронавирусом в РФ нет

Роспотребнадзор заверил, что заболевших коронавирусом в РФ нет

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России заболевших с подозрением на коронавирус.

Ведомство также усилило санитарно-карантинный контроль на всех приграничных пунктах пропуска в Россию. Для въезжающих в страну введено дистанционное измерение температуры тела и анкетирование, заявил представитель Роспотребнадзора журналистам.

Напомним, ранее сибирские аэропорты усилили меры безопасности после вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, в Китае. В частности, такие меры введены в аэропортах Иркутска и Красноярска. Специалисты Роспотребнадзора проверяют тепловизорами пассажиров рейсов чартеров из Китая прямо в самолетах и опрашивают их на предмет общего самочувствия.

Роспотребнадзор заверил, что заболевших коронавирусом в РФ нет

Основные симптомы нового заболевания — высокая температура и сильный кашель, на данный момент в Китае зафиксировано 440 случаев заражения. Российским туристам, вылетающим в КНР, советуют не посещать рынки и не контактировать с животными.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #китай #новости #общество

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