Роспотребнадзор заверил, что заболевших коронавирусом в РФ нет

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России заболевших с подозрением на коронавирус.

Ведомство также усилило санитарно-карантинный контроль на всех приграничных пунктах пропуска в Россию. Для въезжающих в страну введено дистанционное измерение температуры тела и анкетирование, заявил представитель Роспотребнадзора журналистам.

Напомним, ранее сибирские аэропорты усилили меры безопасности после вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, в Китае. В частности, такие меры введены в аэропортах Иркутска и Красноярска. Специалисты Роспотребнадзора проверяют тепловизорами пассажиров рейсов чартеров из Китая прямо в самолетах и опрашивают их на предмет общего самочувствия.

Основные симптомы нового заболевания — высокая температура и сильный кашель, на данный момент в Китае зафиксировано 440 случаев заражения. Российским туристам, вылетающим в КНР, советуют не посещать рынки и не контактировать с животными.