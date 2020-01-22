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 Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке

Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке
14:56   22 Января 2020
Весь мир

Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке

Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса есть потенциал для расширения своего влияния на Ближнем Востоке за счет обучения военных сил. Депутат Госдумы Юрий Швыткин находит такую позицию НАТО неуместной на фоне конфликта между США и Ираном.

«Мы видим сегодня, что страны НАТО, прежде всего в лице США и ряда других государств, совершают агрессивные действия сами в отношении стран Ближнего Востока, в частности Ирака, Сирии и, конечно же, являются непрошенными гостями в этих государствах. <...> Я осуждаю действия со стороны стран блока НАТО в части нелегитимности соответствующих действий в рамках заявления руководителя блока НАТО, не получив соответствующих предложений либо разрешений со стороны данных государств», — заявил Швыткин в беседе с IReactor.

Недавние события показали, что нахождение США в регионе сильно дестабилизирует ситуацию. 3 января военные США нанесли ракетный удар по аэропорту, где находился иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес удары по военным базам США в Ираке. Вашингтон стал угрожать Ирану разрушением 52 культурных объектов. Находясь в ситуации повышенной боевой готовности из-за угроз США, Иран по ошибке сбил украинский пассажирский «Боинг 737», все пассажиры которого погибли. На фоне обострившейся ситуации Иран потребовал, чтобы США покинули регион, но Вашингтон оказывается.

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Автор: Алина Бранцевич
#нато #ближний восток #швыткин

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