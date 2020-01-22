Депутат Шерин согласен, что у властей не должно быть проблем с законом

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

 Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков

Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков
Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

 Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву
Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

 Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке

Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке
Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

 Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков

Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков
Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

 Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву
Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

 Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке

Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке
14:44   22 Января 2020
Россия

Депутат Шерин рассказал о проверке спецслужбами перед принятием на госслужбу

Депутат Шерин рассказал о проверке спецслужбами перед принятием на госслужбу

«Темные пятна» в биографии госслужащих не должны переноситься на их последующую деятельность. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Александр Шерин в комментарии корреспонденту «Политики сегодня».

«Темных пятен в своей биографии не имеют те, кто родились в монастыре и никогда из него не выходили», — сказал парламентарий.

Он призвал оценивать человека по тому, как он выполняет обязанности. Вместе с тем, у высокопоставленных госслужащих не должно быть проблем с законом, уверен Шерин.

Корреспондент «Политики сегодня» рассказала депутату о давнем уголовном деле против нового министра спорта Олега Матыцина. Согласно данным СМИ, он был осужден за передачу земель Российского государственного университета физкультуры, спорта и туризма под Черкизовский рынок. Инцидент произошел в 2009 году, тогда Матыцин возглавлял вуз. Как указывают журналисты, в 2012 году его признали виновным и назначили штраф, однако позже наказание отменили из-за истечения срока давности.

Депутат Шерин согласен, что у властей не должно быть проблем с законом

В ответ Шерин рассказал, что при приеме на государственную службу — причем на должности более низкие, нежели министр — спецслужбы проводят «жесткую проверку всей биографии».

«Наши спецслужбы при принятии этого решения, наверное, больше знают, чем журналисты и мы все вместе взятые. Спецслужбы, я думаю, дали президенту достаточно информации для того, что бы он принял решение брать этого человека в работу или нет», — подытожил Шерин.

Ранее Шерин прокомментировал состав нового правительства России. Он призвал перестать критиковать власти и начать их хвалить за удачные решения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минспорта #репутация #шерин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...