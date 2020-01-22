Депутат Шерин согласен, что у властей не должно быть проблем с законом

«Темные пятна» в биографии госслужащих не должны переноситься на их последующую деятельность. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Александр Шерин в комментарии корреспонденту «Политики сегодня».

«Темных пятен в своей биографии не имеют те, кто родились в монастыре и никогда из него не выходили», — сказал парламентарий.

Он призвал оценивать человека по тому, как он выполняет обязанности. Вместе с тем, у высокопоставленных госслужащих не должно быть проблем с законом, уверен Шерин.

Корреспондент «Политики сегодня» рассказала депутату о давнем уголовном деле против нового министра спорта Олега Матыцина. Согласно данным СМИ, он был осужден за передачу земель Российского государственного университета физкультуры, спорта и туризма под Черкизовский рынок. Инцидент произошел в 2009 году, тогда Матыцин возглавлял вуз. Как указывают журналисты, в 2012 году его признали виновным и назначили штраф, однако позже наказание отменили из-за истечения срока давности.

В ответ Шерин рассказал, что при приеме на государственную службу — причем на должности более низкие, нежели министр — спецслужбы проводят «жесткую проверку всей биографии».

«Наши спецслужбы при принятии этого решения, наверное, больше знают, чем журналисты и мы все вместе взятые. Спецслужбы, я думаю, дали президенту достаточно информации для того, что бы он принял решение брать этого человека в работу или нет», — подытожил Шерин.

Ранее Шерин прокомментировал состав нового правительства России. Он призвал перестать критиковать власти и начать их хвалить за удачные решения.