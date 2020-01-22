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14:27   22 Января 2020
Россия

Путин стал «начальником по искусству» для музыкальной школы в Усмани

Путин стал «начальником по искусству» для музыкальной школы в Усмани

Президент РФ Владимир Путин посетил школу искусств в Липецкой области и пообещал приобрести для учащихся рояль российского производства. Об этом сообщают РИА Новости.

В этой школе дети обучаются по различным музыкальным классам, а также занимаются хореографией и фотографией. Директор усманской школы искусств Анна Щербак рассказала президенту о необходимости сменить рояль, который постоянно расстраивается: в ответ тот поинтересовался, использует ли школа музыкальные инструменты российского производства. «У меня хорошие связи. Я договорюсь», — пообещал президент.

Щербак также отметила, что учащимся нужен школьный автобус на 30 мест. Тогда к диалогу присоединился и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, заявив, что с автобусом «мы сами решим», а рояль действительно станет хорошим памятным подарком школе от президента.

«Разделяем: вы будете начальником транспортного цеха, а я — по искусству», — ответил Путин.

Напомним, согласно национальному проекту «Культура», объявленному ранее президентом РФ, правительство страны выделило больше восьми миллиардов рублей на закупку новых музыкальных инструментов и необходимого оборудования для детских школ искусств.

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Автор: Тимофей Булочкин
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