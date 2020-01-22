Путин раскритиковал партии «одного лидера»

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в России многие политические партии существуют только за счет своего лидера.

«У нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. самый яркий пример в нашей стране – Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский – есть ЛДПР. Нет Жириновского – [разводит руками].

При этом Путин отметил, что сама идея либеральной политики в партии хорошая, но усомнился в том, что такие партии «одного лидера» смогут существовать долго.