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14:24   22 Января 2020
Россия

Путин раскритиковал партии «одного лидера»

Путин раскритиковал партии «одного лидера»

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в России многие политические партии существуют только за счет своего лидера.

«У нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. самый яркий пример в нашей стране – Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский – есть ЛДПР. Нет Жириновского – [разводит руками].

При этом Путин отметил, что сама идея либеральной политики в партии хорошая, но усомнился в том, что такие партии «одного лидера» смогут существовать долго.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #жириновский #лдпр

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