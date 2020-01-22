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14:05   22 Января 2020
Россия

Путин назвал плачевным состояние первичного звена здравоохранения в России

Путин назвал плачевным состояние первичного звена здравоохранения в России

Президент России Владимир Путин назвал плачевным состояние первичного звена здравоохранения в России. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в Липецкой области, куда прибыл с официальным визитом.

По словам главы государства, первичное звено здравоохранения в стране находится в плачевном состоянии.

Кроме того, российский лидер отметил большую разницу в зарплатах руководителей больниц и врачей.

«Руководители медучреждений не должны получать в 3–5 раз больше врачей, это несправедливо», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин. 

Ранее глава государства заявил, что материнский капитал при рождении первенца можно будет потратить на ипотеку.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #здравоохранение

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