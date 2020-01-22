Президент России Владимир Путин назвал плачевным состояние первичного звена здравоохранения в России. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в Липецкой области, куда прибыл с официальным визитом.

По словам главы государства, первичное звено здравоохранения в стране находится в плачевном состоянии.

Кроме того, российский лидер отметил большую разницу в зарплатах руководителей больниц и врачей.

«Руководители медучреждений не должны получать в 3–5 раз больше врачей, это несправедливо», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава государства заявил, что материнский капитал при рождении первенца можно будет потратить на ипотеку.