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13:58   22 Января 2020
Россия

Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Президент России Владимир Путин на встрече с общественниками в липецком городе Усмани заявил, что не стоит экспериментировать с формой правления в РФ. По мнению главы государства, для такой огромной страны с большим количеством нации и многоконфессиональностью нужна крепкая власть.

«Для РФ нужна крепкая президентская власть», — отметил Путин.

Ранее президент заявил, что такая форма правления, как парламентская республика, теоретически возможна для России, но нецелесообразна.

 

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Автор: Роман Самойлов
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