Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть
Президент России Владимир Путин на встрече с общественниками в липецком городе Усмани заявил, что не стоит экспериментировать с формой правления в РФ. По мнению главы государства, для такой огромной страны с большим количеством нации и многоконфессиональностью нужна крепкая власть.
«Для РФ нужна крепкая президентская власть», — отметил Путин.
Ранее президент заявил, что такая форма правления, как парламентская республика, теоретически возможна для России, но нецелесообразна.
«Я считаю, что нет»: Путин на вопрос «Целесообразно ли сделать Россию парламентской республикой?» pic.twitter.com/t8JddLend2— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 22, 2020