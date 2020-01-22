Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Президент России Владимир Путин на встрече с общественниками в липецком городе Усмани заявил, что не стоит экспериментировать с формой правления в РФ. По мнению главы государства, для такой огромной страны с большим количеством нации и многоконфессиональностью нужна крепкая власть.

«Для РФ нужна крепкая президентская власть», — отметил Путин.

Ранее президент заявил, что такая форма правления, как парламентская республика, теоретически возможна для России, но нецелесообразна.