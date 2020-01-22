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13:59   22 Января 2020
Россия

Путин заявил, что маткапитал при рождении первенца можно будет потратить на ипотеку

Путин заявил, что маткапитал при рождении первенца можно будет потратить на ипотеку

Президент России Владимир Путин рассказал, что средства материнского капитала, полученные при рождении первенца, можно будет потратить на погашение ипотеки или на первый взнос по ней до того момента, пока ребенку не исполнится три года. 

Ранее российский лидер в послании Федеральному собранию заявил, что при рождении первенца россияне будут получать материнский капитал в размере более 466 тысяч рублей. За рождение второго ребенка семья получит 616 тысяч рублей, за третьего также полагается выплата.

Кроме того, государство продлило программу материнского капитала до конца 2026 года. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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