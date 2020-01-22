Путин заявил, что форма парламентской республики нецелесообразна для России

Такая форма правления, как парламентская республика, теоретически возможна для России, но нецелесообразна, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

«Форма парламентской республики в мире достаточно распространена, в России это теоретически возможно, но не целесообразно», — заявил глава государства.

Путин обратил внимание, что парламентская форма правления в ряде случаев «дает сбои».