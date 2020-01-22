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13:51   22 Января 2020
Россия

Путин заявил, что форма парламентской республики нецелесообразна для России

Путин заявил, что форма парламентской республики нецелесообразна для России

Такая форма правления, как парламентская республика, теоретически возможна для России, но нецелесообразна, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

«Форма парламентской республики в мире достаточно распространена, в России это теоретически возможно, но не целесообразно», — заявил глава государства.

Путин обратил внимание, что парламентская форма правления в ряде случаев «дает сбои».

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Автор: Роман Самойлов
#россия #путин #парламент #республика #правление

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