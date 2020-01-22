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14:16   22 Января 2020
Россия

Депутат Шерин не увидел в составе нового кабмина людей с негативной репутацией

Депутат Шерин не увидел в составе нового кабмина людей с негативной репутацией

Депутат Госдумы Александр Шерин в интервью «Политике сегодня» прокомментировал обновленный состав правительства России.

«Я не вижу, допустим, среди состава правительства тех людей, которые абсолютно негативно воспринимались бы населением. И дать оценку этим людям на следующий день, после того, как их объявили, это, наверное, сложно», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что оценивать членов правительства следует по тому, как они выполняют возложенные на них обязанности. Парламентарий призвал поддерживать госслужащих и хвалить «за каждое правильное решение», так как это даст стимул для достижения больших успехов.

«Если мы человека с первого дня будем в чем-то упрекать, мы будем постоянно его критиковать, искать какие-то секреты в шкафу, темные пятна, то мы будем человека просто лишать нормального рабочего состояния», — пояснил собеседник «Политики сегодня».

Депутат Шерин не увидел в составе нового кабмина людей с негативной репутацией

Представитель ЛДПР заметил, что в России люди всегда критикуют власть. Однако сложно что-либо делать, когда заранее знаешь, что любое действие осудят.

«Это человеку просто отбивает желание работать. Бить по рукам, я думаю, не стоит», — заключил парламентарий.

21 января президент России Владимир Путин подписал ряд указов, обновив состав кабинета министров. В частности, должности сохранили главы Минобороны и МИД — Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

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Автор: Анна Манц
#правительство #шерин

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