Генерал-майор Макарук назвал шпиономанией страх Браудера перед спецслужбами РФ

Очередной «волной шпиономании» назвал публикацию издания Tribune de Geneve о высылке двух российских граждан из Швейцарии из-за подозрений в шпионаже член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Михаил Макарук.

«Для руководства журнала [Tribune de Geneve] появилась зацепка, чтобы подать мероприятие по подготовке зданий нашими специалистами как шпионскую акцию. Естественно, что есть силы и в Швейцарии, США и Великобритании, которые ищут любой повод, чтобы очернить Россию и показать ее в кавычках черные дела, используя международные мероприятия. Другой оценки здесь я не вижу. Это не первый и не последний всплеск волны шпиономании, чтобы дискредитировать Россию теми силами, которые не хотят видеть позитивные моменты, которые у нас набирают силу», — сказал Макарук.

По информации швейцарского издания, которое ссылается на осведомленные источники, летом 2019 года в Давосе задержали двух граждан РФ. Якобы те выдавали себя за сантехников, планируя установить подслушивающие устройства и взломать компьютерные сети. Якобы имевшие место события предваряли Всемирный экономический форум (ВЭФ) с участием высокопоставленных гостей, который проходит в Давосе с 21 по 24 января 2020 года. Оба россиянина продемонстрировали дипломатические паспорта и вскоре покинули страну.

Заочно приговоренный в России к девяти годам тюрьмы за мошенничество подданный Великобритании, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер связал появление россиян с интересом к своей персоне.

«Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня», — написал он в Twitter.

BREAKING: Swiss security services foil a Russian espionage operation in Davos possibly targeting me. https://t.co/A3BQwQobmZ — Bill Browder (@Billbrowder) 20 января 2020 г.

Вместе с тем, Tribune de Geneve уточнила, что у Федеральной прокуратуры, которая расследует дела о шпионаже, не было претензий к мужчинам. Доказательств причастности задержанных к каким-либо преступным намерениям или действиям не нашлось и у полиции Граубюндена, о чем сообщила пресс-секретарь Анита Сенти.

Пресс-атташе российского посольства в Берне Станислав Смирнов заявил журналистам, что наличие дипломатических паспортов не является исключительной прерогативой сотрудников МИД РФ. Он предположил, что «сантехники» могли участвовать в подготовке «Русского дома» в Давосе — площадки, на которой во время ВЭФ проходят деловые встречи гостей мероприятия.