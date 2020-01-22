Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

 Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков

Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков
Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

 Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву
Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

 Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке

Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке
Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

 Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков

Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков
Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

 Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву
Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

 Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке

Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке
15:06   22 Января 2020
Россия

Генерал-майор Макарук назвал шпиономанией страх Браудера перед спецслужбами РФ

Генерал-майор Макарук назвал шпиономанией страх Браудера перед спецслужбами РФ

Очередной «волной шпиономании» назвал публикацию издания Tribune de Geneve о высылке двух российских граждан из Швейцарии из-за подозрений в шпионаже член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Михаил Макарук.

«Для руководства журнала [Tribune de Geneve] появилась зацепка, чтобы подать мероприятие по подготовке зданий нашими специалистами как шпионскую акцию. Естественно, что есть силы и в Швейцарии, США и Великобритании, которые ищут любой повод, чтобы очернить Россию и показать ее в кавычках черные дела, используя международные мероприятия. Другой оценки здесь я не вижу. Это не первый и не последний всплеск волны шпиономании, чтобы дискредитировать Россию теми силами, которые не хотят видеть позитивные моменты, которые у нас набирают силу», — сказал Макарук.

По информации швейцарского издания, которое ссылается  на осведомленные источники, летом 2019 года в Давосе задержали двух граждан РФ. Якобы те выдавали себя за сантехников, планируя установить подслушивающие устройства и взломать компьютерные сети. Якобы имевшие место события предваряли Всемирный экономический форум (ВЭФ) с участием высокопоставленных гостей, который проходит в Давосе с 21 по 24 января 2020 года. Оба россиянина продемонстрировали дипломатические паспорта и вскоре покинули страну.

Генерал-майор Макарук назвал шпиономанией заявления Браудера о сантехниках в Давосе

Заочно приговоренный в России к девяти годам тюрьмы за мошенничество подданный Великобритании, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер связал появление россиян с интересом к своей персоне.

«Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня», — написал он в Twitter.

Вместе с тем, Tribune de Geneve уточнила, что у Федеральной прокуратуры, которая расследует дела о шпионаже, не было претензий к мужчинам. Доказательств причастности задержанных к каким-либо преступным намерениям или действиям не нашлось и у полиции Граубюндена, о чем сообщила пресс-секретарь Анита Сенти.

Пресс-атташе российского посольства в Берне Станислав Смирнов заявил журналистам, что наличие дипломатических паспортов не является исключительной прерогативой сотрудников МИД РФ. Он предположил, что «сантехники» могли участвовать в подготовке «Русского дома» в Давосе — площадки, на которой во время ВЭФ проходят деловые встречи гостей мероприятия.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Сахаров
#вэф #браудер #давос #сантехники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...