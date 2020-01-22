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13:43   22 Января 2020
Россия

Новый руководитель Росреестра не планирует кардинальных перемен в работе ведомства

Новый руководитель Росреестра не планирует кардинальных перемен в работе ведомства

Новый глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Олег Скуфинский заявил, что не планирует кардинальных перемен в работе ведомства.

«Я сейчас погружаюсь в дела. Кардинальных перемен не будет. Надеюсь, что все кардинальные перемены уже случились. Будем продолжать командную работу в том коллективе, который был сформирован Викторией Валериевной Абрамченко», — отметил Скуфинский.

Новый глава ведомства подчеркнул, что ключевая задача на данный момент – обеспечение активного развития Росреестра. После прошлой должности Виктория Абрамченко назначена вице-премьером РФ.  

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Автор: Роман Самойлов
#россия #работа #изменения #росреестр #абрамченко

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