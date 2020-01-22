Новый руководитель Росреестра не планирует кардинальных перемен в работе ведомства

Новый глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Олег Скуфинский заявил, что не планирует кардинальных перемен в работе ведомства.

«Я сейчас погружаюсь в дела. Кардинальных перемен не будет. Надеюсь, что все кардинальные перемены уже случились. Будем продолжать командную работу в том коллективе, который был сформирован Викторией Валериевной Абрамченко», — отметил Скуфинский.

Новый глава ведомства подчеркнул, что ключевая задача на данный момент – обеспечение активного развития Росреестра. После прошлой должности Виктория Абрамченко назначена вице-премьером РФ.