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13:59   22 Января 2020
Россия

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США могут ввести пошлины на импорт автомобильной продукции из стран Европейского союза, если Брюссель не заключит с Вашингтоном новый договор по торговле. Об этом он сообщил в интервью CNBC. 

Президент США в интервью изданию признался, что вести переговоры с Европейским союзом очень тяжело. Он также рассказал, что общался на острую тему с главой Еврокомиссии.

«Но я сказал ей, что если мы не придем к чему-либо, то я буду вынужден принять меры — пошлины в отношении их автомобилей и другой продукции, поступающей на наш рынок», — заявил глава Белого дома.

Глава государства подчеркнул, что у Европейского союза не остается никакого выбора, кроме как заключить новую сделку с Вашингтоном по торговле.

Трамп напомнил, что в течение долгих лет у США и Европы был огромный торговый дефицит — свыше 150 миллиардов долларов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество #весь мир

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