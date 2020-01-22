Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США могут ввести пошлины на импорт автомобильной продукции из стран Европейского союза, если Брюссель не заключит с Вашингтоном новый договор по торговле. Об этом он сообщил в интервью CNBC.

Президент США в интервью изданию признался, что вести переговоры с Европейским союзом очень тяжело. Он также рассказал, что общался на острую тему с главой Еврокомиссии.

«Но я сказал ей, что если мы не придем к чему-либо, то я буду вынужден принять меры — пошлины в отношении их автомобилей и другой продукции, поступающей на наш рынок», — заявил глава Белого дома.

Глава государства подчеркнул, что у Европейского союза не остается никакого выбора, кроме как заключить новую сделку с Вашингтоном по торговле.

Трамп напомнил, что в течение долгих лет у США и Европы был огромный торговый дефицит — свыше 150 миллиардов долларов.