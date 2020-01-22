Президент России Владимир Путин заявил, что в потребительской корзине не хватает рыбы, мяса и овощей. По мнению главы государства, нужно усовершенствовать структуру потребительской корзины.

Как подчеркнул Владимир Путин на встрече с общественниками в городе Усмани Липецкой области, большую часть продовольственной корзины сейчас составляют жиры и картофель, и совсем мало овощей и фруктов.

Кроме того, глава государства поддержал идею о том, что нужно пересмотреть набор продуктов, который был утвержден в 2012 году. Это означает, что будет пересчитан прожиточный минимум и увеличен минимальный размер оплаты труда.