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13:37   22 Января 2020
Россия

Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины россиян

Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что в потребительской корзине не хватает рыбы, мяса и овощей. По мнению главы государства, нужно усовершенствовать структуру потребительской корзины. 

Как подчеркнул Владимир Путин на встрече с общественниками в городе Усмани Липецкой области, большую часть продовольственной корзины  сейчас составляют жиры и картофель, и совсем мало овощей и фруктов.

Кроме того, глава государства поддержал идею о том, что нужно пересмотреть набор продуктов, который был утвержден в 2012 году. Это означает, что будет пересчитан прожиточный минимум и увеличен минимальный размер оплаты труда. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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