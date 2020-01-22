Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

 Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков

Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков
Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

 Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву
Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

 Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке

Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке
Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

Симоньян опровергла слухи о случившемся инфаркте

 Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков

Крымскую трассу «Таврида» могут достроить раньше сроков
Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

Главы шахтерских профсоюзов объявили голодовку во Львовской области

 Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву
Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

Генсек ЛАГ обвинил Германию в меркантильных интересах в Ливии

 Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке

Швыткин назвал США «непрошеными гостями» на Ближнем Востоке
14:25   22 Января 2020
Весь мир

США невыгодно говорить о реальных потерях после ракетных ударов Ирана, считает Хатылев

США невыгодно говорить о реальных потерях после ракетных ударов Ирана, считает Хатылев

Соединенным Штатам невыгодно говорить о реальных потерях после ракетных ударов Ирана, в этом уверен военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, Вашингтон намеренно скрывает количество пострадавших и погибших при атаке Ирана по базам США в Ираке. 

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о том, что с базы в Ираке в клинику США в Германии доставили очередную партию американских военнослужащих. В ведомстве рассказали, что людей госпитализировали из-за предосторожности для «лечения в амбулаторных условиях», а при обследовании у них могут быть выявлены новые травмы.

На минувшей неделе ведомство подтвердило данные о том, что 11 американских военных пострадали при ракетном ударе Ирана. При этом СМИ пишут, что пострадавших было намного больше. 

США невыгодно говорить о реальных потерях после ракетных ударов Ирана, считает Хатылев

Сергей Хатылев говорит, что были зафиксированы полеты вертолетов, которые вывозили пострадавших, хотя США все отрицали. 

«США и дальше будут скрывать данные о потерях, так как отчитываться им попросту не перед кем. Например, российские ВКС в Сирии находятся по просьбе правительства САР и с одобрения ООН, поэтому в случае чего им придется отчитываться. В то же время американцы за свои действия ни перед кем кроме Сената, Конгресса и президента не отчитываются», — передает его слова «НьюИнформ»

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что после атаки Ирана по американским военным базам в Ираке погибло 80 человек, 200 получили ранения, а тела жертв вывозили на специальных медицинских самолетах. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #иран #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...