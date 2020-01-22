США невыгодно говорить о реальных потерях после ракетных ударов Ирана, считает Хатылев

Соединенным Штатам невыгодно говорить о реальных потерях после ракетных ударов Ирана, в этом уверен военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, Вашингтон намеренно скрывает количество пострадавших и погибших при атаке Ирана по базам США в Ираке.

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о том, что с базы в Ираке в клинику США в Германии доставили очередную партию американских военнослужащих. В ведомстве рассказали, что людей госпитализировали из-за предосторожности для «лечения в амбулаторных условиях», а при обследовании у них могут быть выявлены новые травмы.

На минувшей неделе ведомство подтвердило данные о том, что 11 американских военных пострадали при ракетном ударе Ирана. При этом СМИ пишут, что пострадавших было намного больше.

Сергей Хатылев говорит, что были зафиксированы полеты вертолетов, которые вывозили пострадавших, хотя США все отрицали.

«США и дальше будут скрывать данные о потерях, так как отчитываться им попросту не перед кем. Например, российские ВКС в Сирии находятся по просьбе правительства САР и с одобрения ООН, поэтому в случае чего им придется отчитываться. В то же время американцы за свои действия ни перед кем кроме Сената, Конгресса и президента не отчитываются», — передает его слова «НьюИнформ».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что после атаки Ирана по американским военным базам в Ираке погибло 80 человек, 200 получили ранения, а тела жертв вывозили на специальных медицинских самолетах.