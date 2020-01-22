Иран устал от военного присутствия США в регионе и требует возмездия за смерть Сулеймани

Иранский депутат Ахмад Хамзе пообещал заплатить три миллиона долларов тому, кто убьет президента США Дональда Трампа и принесет его голову. Такое заявление показывает, насколько Ближний Восток устал от оккупации США.

Хамзе пообещал выплатить вознаграждение от имени жителей провинции Керман – родины убитого военными США иранского генерала Касема Сулеймани – организации, которая накажет Трампа. Военный эксперт Александр Михайлов считает, что Трампу пора усилить свою охрану.

«Им не составит труда собрать нужную сумму и действительно заплатить какой-то организации, которая возьмет на себя такую задачу. Опасность может быть, тем более в Америке очень разветвленная диаспора выходцев с Ближнего Востока, в том числе иранцев. Я бы на месте Трампа усилил свою безопасность», — считает Михайлов.

Эксперт напомнил, что за голову президента США после убийства Сулеймани уже предлагали деньги – восемь миллионов долларов. Такие заявления, скорее всего, призваны привлечь внимание к заявителю, но Михайлов обратил внимание, что в США уже убили президента – Джона Кеннеди. Такими заявлениями Иран показывает насколько хочет, чтобы США покинули регион.

3 января военные пентагона по приказу США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился Сулймани. Мировое сообщество резко осудило решение Трампа, которое он не согласовал с Конгрессом и НАТО. В ответ Иран нанес удар по военным базам США. Власти Ирана заявили о сотнях пострадавших, однока сам Вашингтон признал только 11 пострадавших.