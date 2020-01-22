Путин заявил, что деньги на соцпособия выделяются с опережением

Президент России Владимир Путин заявил, что Минфин выделяет средства на социальные пособия с опережением графика. Глава государства сделал это заявление в ходе встречи с представителями общественности в Усмани.

На встрече президент обсуждал социальную часть его послания Федеральному собранию с представителями общественности.

«При реализации Послания нельзя растягивать время, оно не должно быть «резиновым», — отметил Путин.

Президент обратил внимание, что на региональном уровне могут возникнуть сбои.