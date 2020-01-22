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13:29   22 Января 2020
Россия

Путин заверил в скорейшем оформлении документов для начиления маткапитала за первенца

Путин заверил в скорейшем оформлении документов для начиления маткапитала за первенца

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, будут разработаны за несколько месяцев. Об этом глава государства сообщил на встрече с общественниками в Липецкой области. 

Ранее в Госдуме сообщили, что россияне смогут оформлять документы на получение материнского капитала за первого ребенка уже в марте-апреле.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил с этого года выдавать материнский капитал в 466 6178 рублей при рождении первенца.  За второго ребенка предлагается повысить выплаты до 616 тысяч 617 рублей. При этом программу маткапитала глава государства предложил продлить до конца 2026 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #общество #голикова

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