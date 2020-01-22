Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, будут разработаны за несколько месяцев. Об этом глава государства сообщил на встрече с общественниками в Липецкой области.

Ранее в Госдуме сообщили, что россияне смогут оформлять документы на получение материнского капитала за первого ребенка уже в марте-апреле.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил с этого года выдавать материнский капитал в 466 6178 рублей при рождении первенца. За второго ребенка предлагается повысить выплаты до 616 тысяч 617 рублей. При этом программу маткапитала глава государства предложил продлить до конца 2026 года.