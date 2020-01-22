Володин поручил комитету по охране здоровья разобраться в вопросе нового коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по охране здоровья изучить вопрос о новом типе коронавируса 2019-nCoV и предоставить доклад.

Володин сделал заявление после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который выразил обеспокоенность вспышкой пневмонии в Китае и распространением вируса в другие страны. Жириновский призвал членов Госдумы принять меры предосторожности.

Вячеслав Володин заявил, что опасения лидера ЛДПР обоснованы и соответствующие меры должны быть приняты.

«Если коллеги не будут возражать, давайте мы поручим комитету по охране здоровья разобраться с этим вопросом. Действительно, то, что вы говорите, возможно, тем более есть такие примеры», — отметил спикер Госдумы.

Володин поручил главе комитета по охране здоровья Дмитрию Морозову разобраться в вопросе и проинформировать членов Госдумы.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане. Главные симптомы пневмонии – высокая температура и сильный кашель. Большинство случаев заражения были так или иначе связаны с уже закрытым морским рынком, на котором продавались морепродукты из Южного Китая. Большинство лиц, заразившихся новым типом пневмонии – мужского пола.