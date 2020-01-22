Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин назвал плачевным состояние первичного звена здравоохранения в России

Путин назвал плачевным состояние первичного звена здравоохранения в России

 Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили
Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

 Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы
Иран устал от военного присутствия США в регионе и требует возмездия за смерть Сулеймани

Иран устал от военного присутствия США в регионе и требует возмездия за смерть Сулеймани

 Индия отправит в космос женщину-робота

Индия отправит в космос женщину-робота
Путин назвал плачевным состояние первичного звена здравоохранения в России

Путин назвал плачевным состояние первичного звена здравоохранения в России

 Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили
Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

 Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы
Иран устал от военного присутствия США в регионе и требует возмездия за смерть Сулеймани

Иран устал от военного присутствия США в регионе и требует возмездия за смерть Сулеймани

 Индия отправит в космос женщину-робота

Индия отправит в космос женщину-робота
13:22   22 Января 2020
Россия

Пять миллионов рублей и кольцо с бриллиантом украли из квартиры безработной петербурженки

Пять миллионов рублей и кольцо с бриллиантом украли из квартиры безработной петербурженки

Пять миллионов рублей, документы на земельный участок и кольцо с бриллиантом пропали из квартиры петербурженки, пока она была в новогоднем отпуске.

35-летняя безработная женщина рассказала полиции, что была в отпуске с 1 по 14 января. Пострадавшая подозревает в краже мужчину, который незадолго до этого менял замок на входной двери ее квартиры на Комендантском проспекте.

Общая сумма ущерба составила пять миллионов 580 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#петербург #кража

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...