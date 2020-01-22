Пять миллионов рублей и кольцо с бриллиантом украли из квартиры безработной петербурженки

Пять миллионов рублей, документы на земельный участок и кольцо с бриллиантом пропали из квартиры петербурженки, пока она была в новогоднем отпуске.

35-летняя безработная женщина рассказала полиции, что была в отпуске с 1 по 14 января. Пострадавшая подозревает в краже мужчину, который незадолго до этого менял замок на входной двери ее квартиры на Комендантском проспекте.

Общая сумма ущерба составила пять миллионов 580 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.