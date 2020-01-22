Индия отправит в космос женщину-робота

Индийская компания, занимающаяся космическими исследованиями, показала робота-гуманоида, которому предстоит отправиться в космос. Об этом в среду, 22 января, сообщила газета Times of India.

Специалисты изготовили робота с женским лицом и длинными волосами, назвав его Виом Митра. Машина способна выполнять ряд задач, а также разговаривать на двух языках — английском и хинди. Запустить корабль с роботом планируется к концу 2020 года.

«Она попытается симулировать человека и отправит нам отчет. Мы делаем это в порядке эксперимента», — сообщил индийский ученый Сам Дайал.

Ранее посол РФ в Индии Николай Кудашев заявил, что Индия, отправляя робота в космос, планирует использовать опыт России с роботом «Федором», который в августе прошлого года отправился на околоземную орбиту на корабле «Союз МС-14». Корабль с ним смог причалить к МКС только со второй попытки. На Землю робот вернулся 7 сентября. Под управлением космонавта «Федор» смог выполнить несколько заданий.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна намерена отправить национальный экипаж на орбиту до 2022 года. В полет должны отправиться три человека — двое мужчин и женщина.