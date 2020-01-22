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13:27   22 Января 2020
Весь мир

Американский госсекретарь впервые посетит Белоруссию 1 февраля

Американский госсекретарь впервые посетит Белоруссию 1 февраля

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Минск 1 января — это первый визит американского государственного секретаря в страну на протяжении всей истории отношений Белоруссии и Штатов.

«Визит госсекретаря США Майка Помпео состоится в Белоруссию 1 февраля», — сообщил замначальника управления информации белорусского МИД Андрей Шупляк.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует ограничить белорусским и киргизским гражданам въезд на территорию США. Кроме того, в «черные списки» могут попасть Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. В интервью The Wall Street Journal президент США Дональд Трамп заявил, что намерен расширить список государств, гражданам которых будет ограничен въезд в Штаты.

Меры не будут означать полного запрета, но получить американские визы станет сложнее — правила их выдачи ужесточат. Сейчас для ряда категорий граждан Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Венесуэлы и КНДР уже запрещен въезд в США.

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Автор: Тимофей Булочкин
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