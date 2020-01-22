Депутат Шерин считает прекрасным ограничением поправку про гражданство для госслужащих

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Александр Шерин давно хотел увидеть в Конституции России ограничение на гражданство для государственных служащих. В этом он признался корреспонденту «Политики сегодня».

15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил ряд поправок в Основной закон страны. Среди них был инициирован и запрет на двойное гражданство и вид на жительство для высших должностных лиц. Все изменения были оформлены в законопроект и внесены в Госдуму.

«Это прекрасное ограничение. Я [был] очень рад, когда его услышал. Это надо было давным-давно сделать», — отреагировал Шерин на идею.

Парламентарий напомнил, что во многих странах людей с двойным гражданством даже не рассматривают на посты госслужащих.

«По некоторым видам государственной службы я бы еще ввел более суровое ограничение для тех, кто не проходил срочную службу в вооруженных силах», — добавил собеседник «Политики сегодня».

Многие указали, что ограничение на гражданство — это избыточное решение. Однако Шерин так не считает.